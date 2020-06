Vorstenbosch onthaalt ex-coronapatiënte Ellen na drie maanden op grootse wijze: ‘Ze verdient weer een lintje’

Vorstenbosch loopt deze vrijdagochtend massaal uit om zijn geliefde Ellen van der Ven-Timmers (57) weer in de dorpsgemeenschap op te nemen. Eindelijk is er in het dorp weer iets te vieren, iets dat weer positief is, want Vorstenbosch kende veel coronaleed. En dus wacht de van corona genezen Ellen bij thuiskomst uit het Jeroen Bosch Ziekenhuis een groots en warm onthaal, als haar man Rini haar met de auto thuisbrengt. Het virus hield haar drie maanden in de greep, maar ten langen leste wist Ellen zich er aan te ontworstelen. Ze lag 45 dagen lang op de intensive care, daarna ging ze aan het revalideren. ,,En die revalidatie gaat nog wel even door. Ik wil heel graag weer de oude worden, ik hoop ook dat mijn stem weer verbetert”, spreekt ze de menigte voor haar woning geëmotioneerd toe, waar ze wordt overladen met felicitaties en bloemen. ,,De afgelopen periode was een hele slechte film en een hele lange achtbaan. Het was heel zwaar, omdat niemand kon vertellen of het goed zou aflopen. Die onzekerheid hakte er in”, zegt haar dochter Marieke.