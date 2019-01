Vorst en sneeuw: kunnen we nu wel of niet schaatsen op natuurijs in Brabant?

Het vriest al een paar dagen en natuurlijk is de schaatskoorts ook in Brabant toegeslagen. Het leek er ook even op dat er volop geschaatst kon worden op natuurijs. Maar de sneeuw van afgelopen dinsdag gooit roet in het eten.

Hoe kan het dat de kans op schaatsen kleiner wordt als het heeft gesneeuwd?

IJs ontstaat doordat de buitenlucht kouder is dan het water, waardoor het water afkoelt. Als het water onder nul komt, bevriest het dus aan het oppervlak. Dat laagje wordt steeds dikker bij genoeg kou. Als het gaat sneeuwen, vormt de sneeuw een isolatielaag op het ijs. De koude lucht wordt daardoor buitengehouden en ondertussen wordt het ijs van onderen aangetast door het warme water. Bovendien is het gevaarlijk om te schaatsen op ijs waar een laag sneeuw op ligt aangezien je niet zo makkelijk vooruit komt en zo gemakkelijk valt.

En wat gebeurt er als het hard waait?

Ook de wind kan roet in het eten gooien. Als het hard waait, is het water namelijk continu in beweging. Daardoor blijft het warme water naar boven komen. Daardoor duurt het langer om af te koelen en een ijslaag te creëren.

Hoe dik moet ijs zijn om veilig te kunnen schaatsen?

Als je in je eentje gaat schaatsen op natuurijs (wat volgens de KNSB overigens nooit een goed idee is) zou je genoeg hebben aan een laag ijs van 4 tot 5 centimeter. Ligt er minder dan 4 centimeter? Dan is het veel te onveilig om het ijs op te gaan. Gaat er een complete mensenmassa het ijs op, dan moet het stukken dikker zijn. Namelijk minimaal 15 centimeter, aldus het KNMI.

Hoe zorgen ijsmeesters ervoor dat wij kunnen schaatsen?

Sommigen halen hele nachten door zodat wij lekker op de ijzers kunnen staan de volgende dag. Bijvoorbeeld Jules Broens in Bladel. Hij hield de baan goed nat 's nachts zodat het aanvroor en de volgende dag geschikt was om te schaatsen. Dat leverde vorig jaar al deze beelden op:

In Moergestel heeft schaatsclub De Vennen er een hard hoofd in. Maandag liet ijsmeester Jan van de Wiel al weten zich geen illusies te maken. Het is nog te gevaarlijk om te schaatsen op het ven bij de club. Op de site van de club is te lezen dat de dikte van het ijs maandag nog 3 centimeter dik was, maar door de zon daar dinsdag weer één centimeter vanaf gesnoept is. De sneeuw heeft alles behalve bevorderlijk gewerkt voor het ijs.

‘Ook als er uiteindelijk betrouwbaar ijs komt, zal het niet mogelijk zijn om lekker rondjes te schaatsen op de ijsbaan in Moergestel. Door de droogte van het afgelopen jaar en het verbod om water uit de Reusel te pompen, staat er namelijk niet genoeg water op de ijsbaan.’ Is te lezen op de site van de club in Moergestel. Iedereen is opgeroepen om na de sneeuw van dinsdag te helpen de sneeuw juist op de ijsbaan te schuiven zodat het waterpeil wordt verhoogd. Dat is gunstig voor een eventueel volgende vorstperiode.

In Ammerzoden in de Bommelerwaard gaat het daarentegen wél hartstikke goed. Daar hebben ze dag en nacht doorgewerkt om te zorgen dat de ijsbaan deze woensdag open kon gaan.

Schaatsers op natuurijs Buntven

IJsmeester Nicky Lankhuijzen is wat minder vrolijk gestemd over de ijsbaan op het braakliggende terrein aan de Schoolstraat in Oud Gastel. ,, Het is niet zo best hier. Maandag hebben we pas water op het terrein kunnen gieten omdat we toen pas toestemming hadden. Gelukkig is het toen meteen gaan vriezen maar die sneeuwbui van dinsdag heeft echt roet in het eten gegooid", aldus Lankhuijzen. Omdat het ijs pas 1,5 centimeter dik was kon de ijsmeester niet het ijs op om de sneeuw te ruimen. Dat probeerden ze dus met slangen vanaf de zijkant. ,,Maar er lag echt een behoorlijke laag sneeuw op het ijs, dat kregen we maar gedeeltelijk weggespoten”. Door het gewicht van de sneeuw is ook een deel van het ijs gebroken waardoor er meerdere wakken zijn ontstaan. Die moeten nu weer dichten voordat er geschaatst kan worden. ,,We hopen op nog een paar dagen flinke vorst en misschien een regenbui. Als het niet regent, gaan we waarschijnlijk zelf nog water toevoegen. Ons doel is om de kinderen nog deze winter te laten schaatsen, maar de vorst moet wel meewerken", aldus een hoopvolle Lankhuijzen.

Wanneer kunnen we dan schaatsen?

Het is heel moeilijk te voorspellen op welke dag je wel en niet kunt schaatsen. Dat komt omdat het van zoveel factoren afhankelijk is en niet alleen van een paar dagen en nachten vorst. Daarom is het aan te raden op de dag zelf te kijken of verenigingen de ijsbaan openstellen en of het veilig is om het ijs op te gaan.

Foto ter illustratie

Waar in Brabant kunnen we nu wél schaatsen?

Ondergelopen stukken land, maar ook de landijsbanen van ijsclubs zijn de plaatsen waar snel ’veilig’ geschaatst kan worden. Dat komt omdat het gaat om een dun laagje ijs wat op een weiland ligt en waar je dus niet zomaar doorheen kunt zakken. Maar ook dat ijs moet natuurlijk stevig genoeg zijn, en niet onder de sneeuw liggen om prettig te kunnen schaatsen.

Waar in ieder geval iedereen vanaf woensdag 12.00 uur welkom is: bij paardensportvereniging Gelderse Boys in Ammerzoden. ,,We hebben dinsdagavond meteen met een heleboel vrijwilligers alle sneeuw van de baan geveegd. Het ijs was namelijk al dik genoeg. Gelukkig kunnen we daarom, net als vorig jaar, iedereen verwelkomen op onze schaatsbaan”, aldus Marcel de Looijer, bestuurslid van de vereniging. ,,We zijn al zo'n anderhalve week bezig met de voorbereiding. Steeds wat water in de bak erbij gooien en zorgen dat het water onder het ijs tijdig wordt afgevoerd. 's Avonds en 's nachts blijven we het goed nat houden zodat we nog tot zeker na het weekend open kunnen blijven.”

Per dag moet dus gekeken worden of je wel of niet kunt schaatsen. De ijspret ging bijvoorbeeld in Bladel al snel van start dankzij ijsmeester Jules Broens. Daar kan geschaatst worden aan het Hofveld. In Aarle-Rixtel laat boer Frans van den Heuvel een veld vollopen aan de Opstal 8. Traditioneel gezien haakt ook boer Kuijpers zijn veldje vollopen in Helmond achter de Bosselaan. Het Buntven in Deurne is al jaren een populaire plek om te schaatsen. In Son en Breugel gingen maandag ook al de eerste liefhebbers het ijs op. In Oud Gastel kunnen we ook het ijs op op een braakliggend terrein aan de Schoolstraat. Een enkele schaatsliefhebber waagde het er in Drunen ook al op. In Oudenbosch zou je een poging kunnen wagen aan de Vaartweg en in Stampersgat kun je met een beetje geluk terecht bij het Andrie Sportpark.

IJsclub Eensgezinheid in Nederhemert geeft aan dat er woensdag geschaatst kan worden ter hoogte van de Nieuwstraat. Paardensportvereniging De Gelderse Boys heet iedereen welkom op de schaatsbaan aan de Heiligenweg 6 in Ammerzoden. In Oosterhout wordt nog hard gewerkt om een baan schaatsklaar te maken zodat er aan het eind van de week ook geschaatst kan worden.

Op deze site van de KNSB is te zien waar je allemaal kunt schaatsen in het land, op natuurijs maar ook op bijvoorbeeld kunstijsbanen. Verenigingen kunnen zelf aangeven of ze open of gesloten zijn. Het blijft immers onzeker deze dagen. Ook heeft buienradar sinds kort een schaatsradar.