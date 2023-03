Vorig jaar verkasten er 1.214 mensen naar Valkenswaard

Het aantal verhuizingen naar de gemeente is nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2021, toen verhuisden er 1.231 mensen naar Valkenswaard. In totaal verhuisden er vanuit Valkenswaard vorig jaar 927 inwoners naar een andere gemeente. Er zijn door verhuizingen dus meer mensen bij gekomen dan er weg zijn gegaan. Desondanks is de totale bevolking van Valkenswaard gelijk gebleven. ,,Naast verhuizingen hebben namelijk ook geboorte, sterfte en (buitenlandse) migratie invloed op het inwonersaantal”, licht het CBS toe.

Van alle gemeenten is het verschil tussen het aantal mensen dat er door een verhuizing bij is gekomen en weg is gegaan naar verhouding het grootst in Westerwolde, Cranendonck en Gilze en Rijen. In Westerwolde, Cranendonck en Gilze en Rijen gingen er volgens de cijfers respectievelijk 15.216, 6208 en 4267 mensen meer weg dan erbij kwamen vanwege een verhuizing. Deze aantallen staan niet in verhouding tot de inwonersaantallen van deze gemeenten.

De oorzaak van het grote verschil tussen het aantal verhuizingen van en naar die gemeenten, is dat Westerwolde, Cranendonck en Gilze en Rijen relatief gezien de meeste vluchtelingen opvangen in een reguliere of noodopvanglocatie. In Westerwolde, waar het asielzoekerscentrum Ter Apel is gevestigd, gaat het om 104 opgevangen vluchtelingen per 1000 inwoners, in Cranendonck 62 en in Gilze en Rijen 42.

,,Asielzoekers worden geregistreerd als immigrant", vertelt een woordvoerder van het CBS. ,,Zij komen immers van buiten Nederland. Wanneer zij vervolgens verhuizen naar een andere gemeente, moeten zij zich opnieuw inschrijven in de nieuwe gemeente. Daar worden zij dan geregistreerd als verhuizer: een vestiger in de nieuwe gemeente en een vertrekker in de oude gemeente."

Landelijk zijn er vorig jaar ruim 802.500 inwoners naar een andere Nederlandse gemeente verhuisd. Dat is een lichte daling ten opzichte van 2021, toen nog ruim 787.000 mensen verkasten naar een andere gemeente.

Verantwoording

De dataredactie van deze site analyseerde cijfers van het CBS over het aantal verhuizingen van en naar iedere gemeente tussen 2021 en vorig jaar. Voor 2022 gaat het om voorlopige cijfers. Om gemeenten goed met elkaar te kunnen vergelijken is het aantal mensen dat is verhuisd naast het totale inwoneraantal van een gemeente gelegd. Zo wordt duidelijk hoeveel inwoners er relatief van en naar een andere gemeente zijn verhuisd. Voor de gemeente Voorne aan Zee zijn geen bruikbare data beschikbaar, omdat de gemeente op 1 januari is ontstaan uit een fusie.