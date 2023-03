Vorig jaar drieduizend anonieme misdaadmeldingen in Brabant, en in deze zaken waren die doorslaggevend

Stichting Meld Misdaad Anoniem heeft vorig jaar 3007 meldingen gehad uit Brabant. Deze gaan het vaakst over drugs. In Brabant werden door anonieme tips zelfs 587 aanhoudingen verricht.

In 2022 kwamen 3265 anonieme meldingen binnen in de politiedistricten Zeeland-West-Brabant (o.a de steden Breda en Tilburg) en Oost-Brabant (o.a Eindhoven en Den Bosch). In 1921 gevallen was dit drugsgerelateerd. Deze meldingen gaan over alle vormen van drugscriminaliteit: smokkel, productie van synthetische drugs, hennepteelt en straathandel. Op de tweede plaats staat de categorie geweldsdelicten, zoals mishandeling, schiet-en steekincidenten of moord en doodslag.

Ook hebben de anonieme tips in dit politiedistrict geleid tot tachtig ingenomen wapens en 24.685 afgepakte hennepplanten. Qua aantal meldingen per 10.000 inwoners is Brabant de vierde hoogst scorende provincie van het land.

Flinke stijging in Oost-Brabant

De cijfers van anonieme meldingen kunnen het best vergeleken worden met het jaar 2019. In de coronajaren 2020 en 2021 werd veel vaker melding gedaan. In het politiedistrict Zeeland-West-Brabant kwamen 1820 meldingen binnen, dat is ten opzichte van 2019 een geringe stijging van 0,6 procent. Voor Oost-Brabant was die stijging een stuk groter. In 2019 waren er 1309 anonieme meldingen, vorig jaar 1445; een stijging van 10.4 procent.

Meld Misdaad Anoniem bestaat twintig jaar. Sinds de oprichting stuurde het meldpunt ruim 305.000 meldingen naar de politie en opsporingsinstanties. Mede dankzij deze tips zijn minstens 36.000 aanhoudingen verricht.

