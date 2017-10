Voortvluchtige vrouw in bos gevonden na veroorzaken ravage bij huis

Zoveelste autobrand in Den Bosch, buurt woedend en bang: 'Moeten we wachten tot het echt fout gaat?'

8:41 DEN BOSCH - Voor de zoveelste keer brandden maandagochtend vroeg twee auto's uit aan de Rompert in Den Bosch. De buurt weet het zeker: er is een pyromaan actief. ,,We slapen met de ramen en rolluiken open, zo bang zijn we.''