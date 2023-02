Voorrang voor lokale huurders in Gemert-Bakel

GEMERT - Eigen volk eerst? In Gemert-Bakel wel, ten dele tenminste. Huurders uit de gemeente krijgen voortaan voorrang als ze in hun woonplaats op zoek zijn naar een nieuwe huurwoning. Het gemeentebestuur heeft dat afgesproken met woningbouwcorporatie Goed Wonen.

Minimaal de helft van vrijkomende huurwoningen en nieuwbouwwoningen wordt toegewezen aan inwoners van Gemert-Bakel. Dat hebben wethouder Hanneke Coppens (CDA) van Wonen, stichting Goed Wonen en stichting Huurdersbelangen Gemert-Bakel afgesproken. Ze volgen zo de oproep van de gemeenteraad vorig jaar om eigen inwoners beter te bedienen op de woningmarkt.

Huurders van buiten

Ook in deze gemeente is de vraag naar woningen groot en het aanbod relatief gering. Om te voorkomen dat vooral huurders van buiten hun intrek nemen in vrijkomende panden van deze woningstichting, gaat Goed Wonen inwoners van de zeven kerkdorpen nu minstens in de helft van de gevallen voorrang geven.

Landelijk is er het afgelopen jaar volop discussie geweest of deze manier van toewijzen wel wenselijk is. Ook werden er vraagtekens gezet bij de juridische houdbaarheid van deze maatregel waar verschillende gemeenten al mee aan het experimenteren waren geslagen.

Vooruitlopen

,,Inmiddels is er landelijke wetgeving in de maak die deze manier van toewijzen wel mogelijk maakt", zegt wethouder Coppens daarover. ,,Met het maken van deze afspraken lopen we vooruit op die wetgeving. Maar we doen daarmee wel waar de gemeenteraad ons om gevraagd heeft.”

Coppens wil verder de afspraken met Goed Wonen over wat er in Gemert-Bakel moet worden gebouwd op korte termijn nog eens goed onder de loep nemen. ,,De huidige afspraken lopen nog tot 2025. De vraag is wel of het bouwtempo niet omhoog moet en of er nog wel de juiste woningen voor de verschillende doelgroepen worden gebouwd", aldus de wethouder.