Voorlopig geen 150 asielzoekers naar Zeilberg, na protesten uit buurt wil Deurnese politiek er niet aan

Vader en zoon maken het bont in Waspik na lastigval­len vrouw in feesttent: politie gebruikt stroomwa­pen

WASPIK - Een vader en zoon uit Tilburg zijn aangehouden voor mishandeling van een beveiliger bij een evenement aan de Geallieerdenweg in Waspik zondagavond rond middernacht. De beveiliger had vlak daarvoor een van hen uit de feesttent gezet, nadat een vrouw was lastiggevallen.