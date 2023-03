Voorkeurswet Breeakker is volgens college geen opstapje naar gedwongen uitkoop en alles platgooien

Vier kilo drugs in vriezer in Ber­kel-En­schot, mannen (31 en 24) aangehou­den

BERKEL-ENSCHOT - Vier blokken met amfetaminepasta (daarvan kan speed gemaakt worden) en een doos met hennepstekken zijn in beslag genomen bij een controle in een huis in Berkel-Enschot. De 31-jarige bewoner en een 24-jarige man die ook in de woning verbleef zijn aangehouden.