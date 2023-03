Voorjaarsconcert Fanfare Wilhelmina in Hoogeloon

Oss wil woonwagen Anton R. ontruimen na diens ‘schijnhu­we­lijk’ met bijna veertig jaar oudere vrouw

DEN BOSCH/OSS - De gemeente Oss blijft volharden in haar pogingen om Anton R. uit een van de woonwagens van het kampje aan de Hoogheuvelstraat te krijgen. Volgens de gemeente is de Ossenaar door list en bedrog in de woonwagen komen te wonen.