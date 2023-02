‘Voorbeeldige verdachte’ van botsing in Helmond ‘kijkt voortaan wel drie keer’

Roosen­daals bedrijf Zoontjens legt flexibel stadspark aan in Breda

ROOSENDAAL - Het dak van de Chassé Parking is een van de grootste open vlaktes in Breda. Daar kun je natuurlijk maar moeilijk een park op aanleggen. Toch? ,,Dat kan wel’’, zei Arjan Zoontjens uit Roosendaal en hij richtte op de Chassé Promenade het eerste flexibele stadspark in.

