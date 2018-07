Vooral zuivelboeren worden biologisch, aantal bioboeren stijgt in Brabant

Het totale aantal landbouwbedrijven neemt al jaren af, maar het aantal biologische boeren stijgt juist flink. Afgelopen jaar nam het aantal in Nederland zelfs met zo'n een vijfde toe. In totaal kwamen er 245 bioboeren bij. In Noord-Brabant steeg het aantal met een kleine dertig naar 145 biologische boeren. Nog eens 49 bedrijven maken in Brabant de omschakeling. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Het aantal biologische landbouwbedrijven bleef de afgelopen vijf jaar in Nederland rond de 1.400 schommelen, maar schoot dit jaar omhoog naar bijna 1.700. Het totale aantal landbouwbedrijven nam juist af: van ruim 70 duizend in 2011 naar bijna 56.000 in 2016 en krap 55.000 dit jaar.

De hotspot in Nederland als het om biologische landbouw gaat is Flevoland. Van de vijf gemeenten met de meeste bioboeren, liggen er drie in die provincie. In Brabant zijn de meeste biologische boeren te vinden in Oirschot. Hier zitten tien bedrijven. Meierijstad en Drimmelen zijn met zeven bedrijven een goede tweede.

Vooral zuivelboeren worden biologisch

Volgens stichting Bionext is vooral de zuivelsector bezig met een biologische inhaalslag. Bionext is een samenwerkingsverband tussen biologische boeren, tuinders, producenten en winkels. Dit heeft te maken met de lage melkprijs die boeren krijgen. De prijs die boeren voor biologische zuivel krijgen, is redelijk stabiel gebleven en zou mede een reden voor boeren zijn om over te stappen.

Aandeel bioboeren is beperkt