Vooral 'witte mannen' kregen een lintje in West-Brabant

ETTEN-LEUR - De lintjesregen mag een feest zijn voor de 148 West-Brabanders die donderdag een lintje opgespeld kregen . Een feest voor de diversiteit is het niet. Vrouwen en landgenoten met hun wortels in en ander land, zijn opnieuw stevig in de minderheid.

Vooral 'witte' mannen van 60 jaar en ouder, zijn onderscheiden. De Kanselarij der Nederlandse Orden, die alle decoratievoorstellen toetst, worstelt met het gebrek aan diversiteit. Voorlichter Marieke van Oss: ,,We vinden dat jammer. Altijd worden er veel minder vrouwen onderscheiden. Terwijl zij net zoveel vrijwilligerswerk doen, die verhouding zou gelijk moeten zijn.''

Van de 148 lintjes in het verspreidingsgebied van BN DeStem, kwamen er 49 bij vrouwen terecht. Dat is precies 1/3 van het totaal en daarmee in lijn met de landelijke verhouding. Zoekend naar een verklaring zegt Van Oss ,,Het kan zijn dat vrouwen minder actief zijn in besturen, waar men de weg naar een onderscheiding beter kent.'' Al deze vrouwen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De hogere titel van Ridder is terechtgekomen bij dertien West-Brabantse mannen.

Boodschappen

Corrie Bastiaansen van Kringteam Breda van de organisatie Vrouwen van Nu vindt ook dat de lintjes niet eerlijk worden verdeeld. Net als Van Oss zoekt zij de oorzaak in de beperkte aanwezigheid van vrouwen in besturen. ,,We vinden het allemaal bijzonder als er een vrouw in het bestuur van een voetbalclub zit, dat zegt toch genoeg over hoe we hier naar kijken?'' Het vrijwilligerswerk van vrouwen is volgens Bastiaansen van een ander soort: ,,Boodschappen doen voor de buurvrouw, wordt minder gewaardeerd. Vrouwen doen hun vrijwilligerswerk meer op de achtergrond.''

Marieke van Oss van de Kanselarij merkt nog een manco op in het overzicht van de 2912 gedecoreerden in Nederland. ,,We registreren de etniciteit niet, maar we zien weinig namen waarvan je denkt dat iemand een andere achtergrond heeft dan de Nederlandse.'' Opnieuw is het zoeken naar een verklaring: ,,Misschien weten zij de weg niet goed of misschien hebben ze er minder mee.''

Moskee