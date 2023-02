Vooral geen moetjes meer tijdens Zandhazenzitting

ROSMALEN - De dorpen rondom Oeteldonk blinken uit in voorpretevenementen. Zo ook in Zandhazendurp, waar zaterdagavond de Zandhazenzitting plaatsvindt.

Carnavalsevenementen buiten Oeteldonk blijven vaak spannend tot de avond voorbij is. Van tevoren is lastig te zeggen of mensen een blauw-witte das om willen doen of überhaupt zin hebben om het stulpje te verlaten voor een avond vol acts, een dj en een artiest.

Voortaan gratis

De moeite waard is het zeker wel. De Zandhazenzitting is voortaan gratis en traditionele elementen als de lange tafels zijn vervangen door tonnen met krukken. Het mag wat losser, wat gemakkelijker. Er moeten vooral geen drempels opgeworpen worden om mensen naar De Kentering te lokken.

Ja, natuurlijk zijn de clubjes er. En het verzoek is er ook of ze hun clubtenue thuis kunnen laten deze keer. Het kijkt toch anders, als de zaal niet verdeeld is in blauw-geel, blauw-rood, paars-goud en zwart-roze.

Quote Mensen moeten weer ervaren hoe leuk het is om carnaval hier te vieren Bianca van Mook

Organisator Bianca van Mook van De Kentering wil vooral de buitenstaander bedienen. ,,Het heeft natuurlijk allemaal stilgelegen de afgelopen twee jaar en mensen moeten weer ervaren hoe leuk het is om carnaval hier te vieren. En dan willen we het zo toegankelijk mogelijk houden. Mensen kunnen in ieder geval gratis binnen. Hoeveel je drinkt, beslis je zelf.’’

Met de evenementen in zicht, is het bij haar toch zeker wel aan het kriebelen. ,,Het is één en al voorpret. We hebben nu al zo veel plezier, dat hebben we echt gemist. En de Zandhazenzitting is deel van die voorpret.’’