Voor wie de boerenprotesten niet zag aankomen: veel van hen zijn de wanhoop nabij

Bestuurs­lid taskforce ondermij­ning erkent: ‘We hebben nog werk te doen op het platteland’

8:30 TILBURG - Ze willen met de boeren het gesprek aan over de criminaliteit in het buitengebied. Dat zeggen zowel de provincie, de boerenorganisatie ZLTO als de Taskforce-RIEC, die in Brabant de strijd tegen de ondermijnende criminaliteit coördineert. De meldingsbereidheid in het buitengebied moet omhoog.