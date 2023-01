'Voor vandaag hebben we stamp, dan is het op', Jo (82) en Ria (81) kunnen al drie weken niet naar buiten door kapotte lift

Zeer grote stroomsto­ring in Tilburg en omgeving, Efteling zit ook zonder elektrici­teit

TILBURG - Door een enorme stroomstoring zitten dinsdagmiddag ruim 38.000 gebruikers in Tilburg zonder elektriciteit. Ook de directe omgeving van de stad heeft daar last va: zo is ook in Haaren, Moergestel, Berkel-Enschot, Kaatsheuvel, Biezenmortel en Helvoirt de stroom uitgevallen. Door de storing zit ook de hele Efteling zonder stroom.

14:44