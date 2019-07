Voor Marly is de zon haar vijand: ‘Het is alsof je in de brandnetels bent gevallen’

Toch acties op til bij Amphia Ziekenhuis Breda

16:57 BREDA - De medewerkers van het Amphia Ziekenhuis in Breda hebben besloten om toch in actie te komen voor een betere cao. Op 13 en 14 augustus worden er actievergaderingen gehouden, terwijl het personeel zich in september aansluit bij een landelijke estafette-actie en er zondagsdiensten worden gedraaid.