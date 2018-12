‘Voor ieder reetje een Aarts wc’tje’: op twéé na slechtste slogan van Eindhovens bedrijf ontstond op vrijdagmiddagborrel

EINDHOVEN - Te voor de hand liggende woordgrapjes, veel te ver gezochte spreuken of smakeloos en erotisch getinte leuzen. Ieder jaar komen er bij de Slechtste Slogan Verkiezing weer ontzettend slecht bedachte slogans voorbij. Aarts Sanitair Service uit Eindhoven is dit jaar op de derde plaats geëindigd met de slogan ‘Voor ieder reetje een Aarts wc’tje’. ,,Bedacht op een vrijdagmiddagborrel.”

Ook dit jaar werden weer tien slogans genomineerd om er met de titel Slechtste Slogan vandoor te kunnen gaan. Vrijdag werd de winnaar bekend. Dat was de slogan ‘We doen wel vrouwen maar knippen ze niet’ van Barbier Rogier uit Laren. Een tienkoppige jury bestaande uit taal- en marketingdeskundigen boog zich over alle slogans.

De winnaar

Aarts Sanitair Service uit Eindhoven was al een bekende in het slogan-wereldje. In 2015 deden zij ook al mee aan de verkiezing. Toen met: ‘voor ‘n plasje of ‘n scheetje: huur een Aarts-wc-tje.’ Helaas kwamen ze ook toen niet als winnaar uit de bus.

Op het randje

,,De slogan van 2018 is bedacht tijdens een vrijdagmiddagborrel. We schakelden hulp in van een extern bedrijf om een goede slogan te bedenken en na de nodige glazen bier rolde deze er uit”, legt Berry Aarts, eigenaar van Aarts Sanitair Service uit. ,,Die van 2015 hadden we zelf bedacht en daar krijgen we nog steeds reacties op. Toen we de grote banner jaren geleden buiten hingen, stopten mensen al om te lachen en foto's te maken. We wilden nu weer iets leuks doen.”

Slechte slogans moeten vooral gewoon heel grappig zijn, vindt Aarts. ,,Het moet natuurlijk door de beugel kunnen, maar het moet wel op het randje zijn. Tegenwoordig is het niet makkelijk om iets leuks te bedenken zonder dat je te ‘ver’ gaat. Maar mensen moeten er vooral gewoon de humor van inzien en er niet te moeilijk over denken. Een beetje schuin mag het wel zijn toch?”

Aarts is in ieder geval super trots op de titel. ,,We zijn er echt heel blij mee. We zullen altijd op zoek gaan naar dingen die mensen aan het lachen maken.” Inmiddels heeft het bedrijf zelfs een hele merchandise met mokken en pakjes kauwgom die regelmatig aan klanten worden uitgedeeld.

Zonder ons gene plons

Ieder jaar kan er op tien genomineerden gestemd worden via sloganverkiezing.nl. Behalve Aarts Sanitair Service uit Eindhoven waren er twee andere Brabantse bedrijven in de race. Solmar Tours uit Maarheeze met de slogan: ‘Het Solmar je vakantie zijn’ eindigde op de zesde plaats. Unilux horren uit Boxtel met de slogan ‘Wespen horren buiten’ werd zevende. Een pareltje van over de grens eindigde op de laatste plaats. Die kwam van ruimdienst Lazeroms uit België: ‘Zonder ons gene plons’.

De top 10:

1. We doen wel vrouwen maar knippen ze niet (Barbier Rogier)

2. ‘Ga niet zelf kutte, bel Ronald Schutte!’ (Stukadoor- en schilderbedrijf Schutte)

3. Voor ieder reetje een Aarts W.C’tje (Aarts Sanitair Service)

4. Met je fiets in de penarie? bel dan even met Harie… (Fietsenmaker Harrie)

5. Theo en Peet, voor al u electriciteet (PC van der Peet)

6. Het Solmar je vakantie zijn (Solmar Tours)

7. Wespen horren buiten (Unilux horren)

8. Let us oystertain you! (Oestercompagnie)

9. ‘t is VERS(C)HOOR (Verschoor groente- en fruithandel)

10. Zonder ons gene plons (Ruimdienst Lazeroms)

In totaal brachten 8.531 stemmers 14.328 stemmen uit. Barbier Rogier kreeg er maar liefst 3.617. Aarts moest het doen met 1954 stemmen.

Aarts toiletservice

Worst in de mond

De winnaar van 2017 was een slogan van Brabantse bodem. Uit Mill. Worstenbroodjes van de Millse molen De Korenbloem had namelijk de volgende leus bedacht: ‘Van kop tot kont, worst in de mond’. De Korenbloem versloeg daarmee de slogan ‘Voor iedere gleuf een doos’ van Moniss verpakkingsmaterialen uit Lelystad en ‘Alles om uw poes mee te verwennen. Ook als u een kater heeft’, van 4 Cats kattenspeciaalzaak uit Amsterdam.