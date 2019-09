Voor Goverts ‘Area 51’-serie resten wat telefoonshots en papierwerk

Daar schoot hij een dag na terugkomst in Nederland, afgelopen vrijdag, alweer een filmpje voor zijn YouTube-kanaal dat door 318.000 mensen wordt gevolgd. ,,Ik ben er met een crew naartoe gegaan om beelden te krijgen in gevangenissfeer”, aldus Sweep. ,,Het is goed voor mijn verdere carrière om uit te leggen wat onze bedoeling in Amerika was, en dat we echt níet op het terrein zelf zijn geweest. We zouden er ook dronebeelden hebben gemaakt, maar ook dat is onzin.”