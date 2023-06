Voor èrrepel, bônne en juinpèpkes moet je bij Jan zijn; Ossenaar wroet al halve eeuw op ouderwetse manier in grond

Geen beweging in project met luxe appartemen­ten in Heilig Hartkerk: ‘Ik zoek kopers, wil jij niet kopen?’

BOXTEL - Het ziet er fantastisch uit: twintig appartementen en een stadsvilla in de Heilig Hartkerk in Boxtel. Maar na vier jaar zoekt de ontwikkelaar nog steeds naarstig naar kopers en zijn makelaar(s) en aannemer met andere zaken bezig. Wat is er aan de hand?