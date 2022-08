Vóór dodelijk drama Geldrop vond geen standaardcheck op veiligheid plaats

Meeste Brabantse boetes op het water vorig jaar uitgeschre­ven in gemeenten bij de Biesbosch

Als de zon schijnt is de verleiding groot om het water op te gaan, maar ook daar worden boetes uitgeschreven. Handhavers kunnen onder meer een prent geven voor te snel varen, het water op gaan zonder vaarbewijs of een tekort aan reddingsvesten aan boord. Vooral in de gemeente Drimmelen hadden handhavers het in 2021 druk op het water, blijkt uit cijfers van boete-inner CJIB.

