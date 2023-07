Voor de vierde keer muziekfestival PAKHUIS_15 op de Noordkade: ‘Wordt weer dansen tussen de silo’s’

Bij Onze Kerk in Hooge Zwaluwe is het al jaren 12.00 uur, maar in november wordt ‘de tijd hersteld’

HOOGE ZWALUWE - Restaurant Onze Kerk in Hooge Zwaluwe ‘gaat de tijd herstellen’. De wijzers op torenspits van de voormalige katholieke kerk in het dorp staan al jaren stil. Een benefietdiner moet genoeg geld in het laatje brengen om de klok weer te laten functioneren.