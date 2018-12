Voor de Boekelse boerin Steffi en ‘haar’ Roel uit Hapert is de tijd van verstoppertje spelen nu echt voorbij

De liefdesverklaring van boerin Steffi was voor veel kijkers zonder twijfel één van de mooiste fragmenten van Boer zoekt Vrouw dit seizoen. Op een stoffig zandpad bij haar boerenerf vertelt ze Roel uit Hapert ietwat onhandig dat ze de kluts kwijt is, door hem. Zijzelf kijkt er nog steeds met schaamte op terug. ,,De ergste scene die er is! We zijn zo’n houten klazen. Alles is zo klungelig.” Waarom het ging zoals het ging? Harrold, de andere overgebleven kandidaat, stond dichtbij en zag alles. ,,De kijker had misschien liever gezien dat ik Roel vol op z'n mond zou pakken, maar dat vond ik niet respectvol naar Harrold.”

Sinds de slotaflevering van zondag is alle geheimhouding rondom hun BZV-avontuur opgeheven. In de kantine van de hengstenhouderij in Boekel, vertellen Roel en Steffi relaxt over de afgelopen rare maanden. Zij is nog steeds de vrolijke flapuit, hij is zoals op tv, rustig en ingetogen. De boerin is kritisch over haar BZV-optreden, hij oordeelt beduidend milder. Zeker over haar. ,,Ik vind het kei schattig om haar terug te zien. Vooral in de laatste aflevering, mocht ik haar leuke punten benoemen. Haar krulletjes, die rode wangetjes....” Zij bloost weer. ,,Dan word ik net een tomaat. Vreselijk.”

Harrold

Slechts een kleine groep van familie en vrienden mocht van hun relatie weten. Tegenover het grote publiek gold tot begin deze week een zwijgplicht, zoals het KRO-NCRV-programma aan alle deelnemers vraagt. Harrold hebben ze ook niet meer gezien. ,,Dat werd ons afgeraden. Dan had hij er weer een geheim bij. En hij had het al zo moeilijk, omdat hij ondertussen een vriendin had gekregen, die hij verborgen moest houden.” Zaterdagavond treffen ze elkaar weer, dan rijdt hij met een volle bus vanuit Boekel met Steffi en Roel mee naar de grote BZV-afterparty in Maarssen. ,,Hij hoort toch in mijn club, hè.”

Met veel creativiteit leidden ze maandenlang nieuwsgierige mensen om de tuin. Steffi zette Roel als ‘Harrold’ in haar telefoon. ,,Voor het geval iemand zag met wie ik contact had, dan werd die mooi op het verkeerde been gezet.” Een journalist van een roddelblad die haar telefoon in handen had gehad, trapte er in. ,,Stond er in dat blad dat boerin Steffi dolverliefd was op Harrold. Haha.”

Het werd een soort spel. Soms speelden ze letterlijk verstoppertje. Zaten ze bijvoorbeeld een uur in de garage, omdat er een onbekende auto op de oprit stond. ,,Als ik bij hun in Hapert was, moest ik mijn auto ergens anders parkeren, hij zette ‘m hier meteen in de garage. Het is ook heel gek dat het nou allemaal wel gewoon kan.’’

Hun nieuwe status als BN’er is ook wennen. Mensen storten hun hart uit bij Steffi alsof haar goed kennen, op een festival maken mensen stiekem selfies met haar. Roel zag mensen bijna verongelukken, omdat ze een glimp van het stel wilden opvangen. Tussentijds kregen ze beide nog meerdere liefdesbetuigingen, voor als het niks met de ander werd.

Tegen het advies van de programma-makers in lazen ze na elke aflevering de reacties op social media. ,,Dan stond er: ‘Stef Polo, heeft ze niks anders in haar kast?’ Of ze hadden commentaar op m'n haar, was iemand zo creatief geweest om allemaal andere kapsels op mijn hoofd te zetten. Ik kan daar wel om lachen, gelukkig heb ik een goede dosis zelfspot.”

Achternaam

Wat bij het miljoenenpubliek ook niet onopgemerkt bleef was hun achternaam. Ze heten allebei Verhagen. Roel (lachend) ,,Voor zover we weten zijn we geen familie.” ,,In de paardenfokkerij noemen we dat lijnenteelt”, merkt zij droog op. ,,Als we wel ooit ergens ver weg familie zijn, dan is dat juist sterker voor de stam. Haha.”