Voor clubman Niels gaat er niks boven badminton in Geldrop: ‘Het is veel meer dan de campinggast die rustig overslaat’

Het toernooiseizoen in de badmintoncompetitie is weer van start gegaan. Nadat Niels Voermans (22) vorige week furore haalde, deed hij het deze week tijdens een ‘thuiswedstrijd’ bij BC Geldrop met een derde plek. De Nuenense vertelt over zijn liefde voor het badminton en BC Geldrop.

Ik hoorde dat je een echte clubman bent. Je badmintont zelf maar bent daarnaast ook trainer en competitieleider. Hoe belangrijk is BC Geldrop voor jou?

,,Best wel belangrijk, ja. Ik ben er vijf dagen per week te vinden. Wanneer we open zijn, ben ik er ook. Natuurlijk omdat ik het leuk vind, maar ik vind het ook belangrijk om een steentje bij te dragen. Een sportclub moet het doen met z’n vrijwilligers. Als je daar een leuke tijd wil hebben, moet iedereen dus een beetje helpen. Ik hoop er nog lang te blijven genieten, dus vandaar dat ik het ook doe.’’

Met je liefde voor de sport zal het dan ook wel goed zitten. Hoe ben je met badminton begonnen?

,,Voorheen speelde ik altijd tennis, tot ik een jaar of 12 was. Toen ging ik op vakantie veel badmintonnen met mijn ouders. Zij hebben ook op badminton gezeten. Eigenlijk vond ik dat veel leuker. Zo ben ik begonnen.

Wat vind je er het leukste aan?

,,Je kan je energie kwijt in het veld. Daarnaast vind ik de snelheid en tactiek leuk. Anders dan veel mensen denken is badminton niet rustig. Het is een snel spel waarbij je moet weten wat je waarom doet. Je kunt niet zomaar blindelings ergens heen slaan. De gezelligheid die erbij komt kijken, vind ik natuurlijk ook leuk. Sporten is leuk, maar de groep om je heen maakt het nog leuker. Zij geven je ook de drive om door te gaan.’’

Hoe reageren mensen eigenlijk als je vertelt dat je aan badminton doet? Veel mensen zullen meteen denken aan het stereotype op de camping.

,,Dat klopt zeker. Vroeger merkte ik dat vooral. Het gezicht van badminton is toch de campinggast die op z’n gemakje overslaat. Op de middelbare school zagen klasgenoten het soms als een saaie sport. Dan zei ik: ‘Kom maar eens proberen, dan zie je hoe fanatiek het eraan toe gaat’. Nu ik ouder ben, is het anders. Mensen hebben meer interesse. Als je aangeeft hoe hoog je speelt, de afgelopen seizoenen was dat in de derde divisie, nemen ze je ook serieus.’’

Hoe is het toernooi er afgelopen weekend aan toe gegaan?

,,Ik heb de hele tijd op de baan gestaan. In het herendubbel zijn we derde van de zes geworden. Met de mix dubbel zijn we in de kwartfinale geëindigd. Jammer genoeg geen eerste plek, maar we hadden al verwacht dat dit weekend zwaarder zou worden.’’

Wat verwacht je van de rest van het seizoen?

,,Het toernooiseizoen is dus net begonnen. Vorig weekend heb ik nog een prijs gewonnen. Daar was ik heel blij mee. Hopelijk komen daar nog een paar prijzen bij. En ligt het geluk volgende week aan onze kant, maar dat moeten we nog zien.’’