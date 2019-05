Volleybalster Anne (nu 16, toen 13) werd stiekem gefilmd bij het omkleden: ‘Dit mag nooit meer iemand overkomen’

Van 't Land Wat bewaart een mens toch veel!

9:30 Onlangs kreeg ik een uitnodiging voor een feestje georganiseerd door ZLTO Bergen op Zoom. Voor de duidelijkheid, ZLTO staat voor Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie. Deze organisatie zet zich in voor boeren en tuinders. In onze regio zijn weinig tuindersbedrijven meer te vinden. Het feest was dan ook meer bedoeld voor ex- of gepensioneerde tuinders. Het was heel gezellig, overigens.