Volle Markt voor Rucphenaren aan de galg: ‘Slechts een oogenblik en... het regt had zijn loop gehad’

afschaffing doodstrafOp 17 september 1870, vandaag precies 150 jaar geleden, werd de doodstraf voor delicten begaan in vredestijd in Nederland afgeschaft. Twee Rucphenaren stierven op 4 juni 1856 als laatste Brabanders aan de galg in ’s Hertogenbosch na een gewapende woningoverval in Dinteloord.

Formeel, ja formeel hadden Adriaan de Klerk (47), Hendrik Luijckx (41), Cornelis de Jong (57) en diens zoon Jan (30) nog een kans dat hen een smartelijke dood, bungelend aan de galg, bespaard zou blijven.

Maar erg gerust zullen ze er niet op geweest zijn, toen zaterdag 31 mei 1856 mei alvast het schavot vanuit Amsterdam naar Den Bosch werd getransporteerd.

Het executeren van terdoodveroordeelden was immers geen routineklus, want de vijftien jaar daarvoor waren er in de stad nul executies uitgevoerd. Beul Dirk Jansen kwam mee vanuit de hoofdstad.

Publieke ophanging

Hoewel de doodstraf als het ultieme middel van vergelding pas in 1983 uit de Grondwet verdween, was de dood aan de galg medio negentiende eeuw een zeldzaamheid. De publieke ophanging in 1856, midden op de Markt in 's Hertogenbosch kreeg dan ook nationale aandacht. De laatste voltrekking was in oktober 1860 in Maastricht.

Quote Als gij niet stil ligt als uw man, dan zullen wij u vermoorden

Op maandag 2 juni 1856 kregen Luijckx en Jan de Jong te horen dat hun doodstraf werd omgezet in twintig jaar tuchthuisstraf. Voor De Klerk en Cornelis de Jong, beiden in het bezit van een lang strafblad, had koning Willem III geen genade. Gratie was geen optie, zij moesten hangen.

Overval

Het kwartet werd veroordeeld voor een gewapende overval op de woning van Leendert Janse van Dis in Dinteloord, uitgevoerd op 3 augustus 1855. De boeven traden even na 21.30 uur met stokken en fakkels via het forceren van een luik de woning binnen en spoedden zich naar de bedstede waar het echtpaar lag te slapen.

Volledig scherm De buit was aanzienlijk.

De echtgenote van Van Dis werd direct geslagen en bedreigd. Als ze niet zou meewerken, zou ze het niet overleven. ‘Als gij niet stil ligt als uw man, dan zullen wij u vermoorden', moet het hebben geklonken.

Leendert was zo goed als doof en hoorde niet wat er gebeurde. Slechts door de beweging die de neerdalende stokslagen op zijn vrouw in het bed naast hem veroorzaakte, had hij enigszins in de gaten wat er aan de hand was.

Quote Voordat de overval­lers de woning verlieten, bakten ze onder het genot van een beker bier nog spek in de keuken

Ook de aanwezige dienstmeid, die in een naastgelegen kamer sliep en op het lawaai afkwam, kreeg doodsbedreigingen te horen. Door een kier van de deur kon ze echter zien en horen welk gruwelijk tafereel zich afspeelde.

Doodstraf In Nederland verdween de doodstraf pas in 1983 definitief uit de Grondwet. De executie van Adriaan de Klerk en Cornelis de Jong was de laatste in Brabant in vredestijd. Het was tevens het laatste dubbele vonnis dat in ons land werd voltrokken. Tot en met 1860 werden nog vijf mannen opgehangen, in alle gevallen was dat voor moord of doodslag. De laatste was Johannes Nathan, die zijn schoonmoeder door vergiftiging had omgebracht.

Het viertal nam tijdens de rooftocht voor meer dan duizend gulden aan munten, juwelen, bestek, tabak en andere waardevolle spullen mee uit het huis. Voordat ze de woning verlieten, bakten ze onder het genot van een beker bier nog spek in de keuken.

Verwondingen

Direct na het vertrek zette de schoonzoon van Leendert van Dis met onder anderen veldwachter Zimkes en nog zes mannen uit het dorp per kar de achtervolging in richting Roosendaal, vastbesloten om de brute overval en de verwondingen van zijn vrouw te wreken. De wachtmeester van Oudenbosch wist bij de beschrijving van dienstmeid Grietje meteen om welke vier mannen het ging, bekend als ze waren vanwege hun strafblad.

Quote Slechts een oogenblik daarna en... het regt had zijn loop gehad

Of zoals de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant op 28 januari 1856 schreef: ‘(..) allen te huis behoorende op het Rucphense Heike nabij Etten en Leur, welk Heike vroeger zoo berucht was'. Twaalf mannen werden opgepakt, waarna op een later moment Grietje en mevrouw Van Dis de daders aanwezen.



Januari 1856 volgde het proces voor de rechtbank in 's Hertogenbosch, waarbij advocaat-generaal baron Van Hugenpoth tot den Berenclauw na het horen van meer dan dertig getuigen viermaal de doodstraf eiste. De zwaarste straf dus, terwijl er geen dodelijke slachtoffers te betreuren waren geweest. Die straf kwam er ook.

Het oordeel.

Pastoor

Op 2 juni om 18.00 uur werd in het bijzijn van de pastoor het definitieve vonnis in het hoger beroep bekendgemaakt. Jan de Jong, die zelf genade van het schavot kreeg, barstte in tranen uit toen doordrong dat zijn vader daadwerkelijk opgehangen zou worden. De verdachten zouden zelf altijd blijven ontkennen.

Een andere zoon van Cornelis de Jong kon zijn vader niet bijstaan. Kort daarvoor was hij zelf vastgezet na een diefstal met geweld in Rucphen.

Quote Duizende en duizende menschen waren van buiten naar de stad gereisd om dit afgrijse­lij­ke schouwspel bij te wonen

De Klerk en de Jong kregen op dinsdag 3 juni 1856 vlees met aardappelen als laatste avondmaal. Na een zeer korte nachtrust nuttigden ze de volgende ochtend drie boterhammen met koffie en namen ze de laatste communie in ontvangst.

Uit de Noord-Brabanter: ‘Op het vreesselijk uur van twaalven stonden zij beraden op en gingen door den scherpregter met zijne bedienden geleid en de eerwaarde heeren geestelijken vergezeld, die hen onophoudelijk toespraken, naar het schavot, beklommen het en plaatsten zich onder de galg. Slechts een oogenblik daarna en... het regt had zijn loop gehad. Duizende en duizende menschen waren van buiten naar de stad gereisd om dit afgrijselijke schouwspel bij te wonen.'