Volksliederen klinken bij interland op sportpark EGS’20

Te veel regels: achtste editie Brabants Oerpar­cours in Mill komt er niet

MILL - Het was een mooi familie-evenement, het Brabants Oerparcours in Mill. Was, want na zeven edities is er een einde aan gekomen aan de survivalrun. De organisatie zegt niet te kunnen voldoen aan de regels die aan een dergelijk evenement worden gesteld.

20 september