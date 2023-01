Volharding stoot met negen man Wittenhorst van de troon, Vitesse schiet uit de startblokken, Bardoel weer cruciaal voor HBV

Ons kent ons-humor in bij kletsavond in Mariahout

MARIAHOUT - De kleine dansmarietjes dansten nog laat bij C.V. de Heikneuters in Mariahout, en ze mochten nog blijven voor hun grote voorbeelden On Fire. De schooljuffrouw was een beetje bezorgd: ,,Ik ben blij dat het morgen geen maandag is, anders zaten ze allemaal te slapen.”

14:37