Volgens de Belgen wonen we in een rood gebied: wat mogen we nog wel en niet?

Reisadvies voor Nederlanders

Het Nederlandse reisadvies voor België is oranje. Dat houdt in dat alle Nederlanders alleen voor noodzakelijke reizen de grens over dienen te gaan. Een dagje Antwerpen of even tanken in Lommel zit er dus niet in. Het aantal besmettingen is volgens het Nederlandse ministerie nog steeds hoog in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de stad Antwerpen, de provincie Luik en de provincie Waals-Brabant.