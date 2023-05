Voets Specialiteiten Schijndel neemt failliete branchegenoot over

Scholen in Cuijk, Gennep en Haps maken kans op gratis verkeers­plein, met stoplich­ten en speciale ANWB-fiets

CUIJK/GENNEP - De basisscholen Elckerlyc in Gennep, De Regenboog in Cuijk en De Bongerd in Haps maken kans op een ANWB-verkeersplein. Tot en met vrijdag 26 mei kan via de site van de ANWB gestemd worden op een van de bijna 360 voorgedragen basisscholen voor deze landelijke verkiezing, waaronder dus deze drie scholen uit Land van Cuijk en de kop van Limburg.