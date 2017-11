Voetganger zwaargewond, automobilist hindert brandweer en auto zonder inzittenden gevonden

Video Brandstichting in ar­beids­mi­gran­ten­ho­tel Tilburg, dertig mensen op straat

10:12 Tilburg – In een arbeidsmigrantenhotel aan de Spoorlaan in Tilburg, het voormalige hotel Central, is zondagochtend rond 6.00 uur brand uitgebroken. De brandweer vond onmiddellijk sporen van brandstichting.