Voetballer (21) plotseling overleden; alle duels van Gestelse club geschrapt

Brabant claimt twee plekken voor experiment wietteelt, één in Oost- en één in West-Brabant

16:15 BREDA - De vijf grote Brabantse steden willen dat het kabinet zowel in Oost- als in West-Brabant een experiment begint met het het onder staatstoezicht telen van wiet. De Brabantse steden schrijven dat in een brief aan minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid.