Voetbaldier De Vos vertelt aan Stenders, familie Bauer vroeg uit de veren

Zelfpromotie

'Onze' Sylvie is op Instagram een soort wandelend reclamebord. De van oorsprong Bredase Meis prijst haar shows en kledinglijnen dagelijks zonder pardon aan op social media. Daar is verder niks mis mee, want die updates gaan steevast gepaard met een leuk kiekje. Zoals vandaag: Sylvie fladdert over de Hamburgse straten, helemaal in haar nopjes omdat het herfst is.

Familie Bauer op pad

Net als Sylvie Meis, weet ook Frans Bauer de uploadknop op Facebook of Instagram makkelijk te vinden. Vandaag is ie met zijn gezin op pad in Leiden. Enneuh, ja, dat verdient een Facebookpost, uiteraard. Goeiemogge, familie Bauer.

Anekdotes van Sierd

Als er íemand gefascineerd over voetbal kan praten, is het Sierd de Vos wel. Oisterwijker Rob Stenders kreeg visite van het voetbaldier, opende een blikje bier en schonk voor het gemak ook nog een glaasje rode wijn in. Het decor: een anonieme zolder in Almere. Op het eerste aanblik de perfecte atmosfeer voor romantische voetbalverhalen.

Dchar diep geraakt