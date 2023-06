﻿Voetbalclub SSS’18 wil niet, maar moet na plotseling overlijden jeugdlid gewoon spelen van KNVB: ‘Er is nul compassie’

Bijna honderd klachten over festival Intents, groten­deels over geluids­over­last

OISTERWIJK - De gemeente Oisterwijk en de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) hebben samen 93 klachten ontvangen over festival Intents, dat van 2 tot en met 4 juni in Oisterwijk werd gehouden. 88 van die klachten gingen over geluidsoverlast, 5 klachten waren verkeersgerelateerd.