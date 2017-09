Voetbalclub royeert jeugdleider na logeerpartijtjes met spelers

GOIRLE - Een 22-jarige jeugdtrainer van voetbalclub VOAB in Goirle is weggestuurd, nadat twee weken geleden bleek dat hij deze vakantie logeerpartijtjes had gehouden met zijn 13 tot 15-jarige voetballers. Ook gaf hij spelers cadeautjes en had hij veel contact via Whatsapp. Dat bevestigt jeugdvoorzitter Theo Gommer.

Hij knuffelde weleens met zijn spelers, maar de club heeft geen aanwijzingen dat er seksueel contact was met de jongens, aldus Gommer. Het feit dat hij logeerpartijtjes organiseerde, gaat volgens de club al te ver. ,,We denken en hopen dat we er net op tijd bij zijn geweest'', zegt Gommer. ,,Al kunnen we natuurlijk niet inschatten wat zijn volgende stap zou zijn geweest.''

De man was vorig seizoen leider van de D-spelers, ging na de zomer met de spelers mee naar de C. 2,5 week geleden kwamen bij de club de eerste berichten van ouders binnen, die hoorden over logeerpartijtjes. Ook wisten sommige ouders de hand te leggen op appgesprekjes, die eveneens ver gingen. Hij gaf sommige spelers cadeautjes, als een horloge of trainingsbroek.

Toegegeven

In een gesprek met het bestuur heeft de leider alles toegegeven, al was hij niet heel schuldbewust over de cadeaus. ,,Dat horloge was oud en had hij nog liggen, zei hij dan'', beschrijft Gommer. ,,Maar zoiets kun je niet aan één speler geven. Dat moet je dan aan alle spelers geven.''

De 22-jarige man was al jaren lid van de club en voetbalde ook bij VOAB. De laatste tijd was hij geblesseerd, maar hij kon wel doorgaan met zijn activiteiten voor de jeugd. Zo ging hij al jaren mee op jeugdkamp en was hij actief betrokken. Daar stopt hij nu allemaal mee. De club heeft hem geroyeerd als lid en hem een levenslang verbod gegeven voor het terrein. De KNVB is op de hoogte van de zaak en ook de politie is ingelicht.

Psychologische begeleiding