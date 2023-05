Voetbalclub DESO bijt in het stof: wijlen penningmeester Van der Horst mocht geld terugboeken

Waalwijker die brand stichtte ‘uit eenzaam­heid’ heeft volgens rechter vooral hulp nodig, komt weer vrij

BREDA/WAALWIJK - De 60-jarige man die vorig najaar brand stichtte in zijn benedenwoning aan de Mgr. Prinsenstraat in Waalwijk komt weer vrij. De man heeft maandag van de rechtbank in Breda een celstraf van een jaar gekregen, waarvan de helft voorwaardelijk. Die tijd zat hij al uit in voorarrest.