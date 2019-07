Voetbal kijken op bijzondere plekken: hier in Brabant juich je zondag de Oranje Leeuwinnen naar de overwinning

Het Nederlands vrouwenvoetbalelftal neemt het zondag op tegen Amerika in de finale van het WK-voetbal. Die wedstrijd kan je natuurlijk thuis kijken, maar het wordt nog veel leuker om de Oranje Leeuwinnen collectief naar de overwinning te juichen op een bijzondere locatie in de stad of op een festival. Dat doe je op deze vijf plekken.

Boerke Verschuren

Bij café Boerke Verschuren in het Ginneken in Breda hoef je niet bang te zijn dat je niets van de wedstrijd ziet, want zij zenden de wedstrijd uit op het grootste scherm van heel Breda. Dat mag de hele binnenstad weten, want speciaal voor deze gelegenheid hebben ze de hele gevel voorzien van een groot oranje spandoek.

Festivals in Brabant

Ga je zondag naar een van de vele festivals die plaatsvinden in Brabant en ben je bang dat je de kraker moet missen? Geen zorgen, je kan gewoon de wedstrijd kijken! Zo hebben WiSH Outdoor, We Are Electric, Muze Misse en Park Beats alle vier gezorgd voor een groot scherm. Zo kan je én genieten van het festival én de Leeuwinnen aanmoedigen.

Volledig scherm De straat voor het café is vrolijk versierd. © The Legends Sports Bar

The Legends Sports Bar

Bij een echt sportscafé hoort natuurlijk ook de finale van het WK vrouwen voetbal. Daarom kan je zondag gehuld in het oranje terecht bij The Legends Sports Bar in Den Bosch. De kroeg is zowel van binnen als van buiten versierd voor deze speciale gelegenheid. Buiten is er zelfs een mini oranje straat, met grote en kleine vlaggetjes.

Café Boetje

Deze kroeg in Geffen pakt groots uit voor het vrouwentoernooi. Café Boetje is volledig gehuld in een oranje houten verpakking. Dat doen ze al sinds het EK 2004 de mannen en nu dus ook voor de vrouwen. Fans kunnen de wedstrijden van de Leeuwinnen binnen volgen op grote schermen. En dat gebeurt volop.

Volledig scherm Oranjekoorts tijdens het WK voor vrouwen bij cafe Boetje te Geffen. © Van Assendelft

Voetbalclubs

Bij de finale van een WK-voetbal mogen voetbalclubs natuurlijk niet ontbreken. Dat dachten ze ook bij VV Almkerk. Daar keken ze met z'n allen al naar de halve finale tegen Zweden, dus nu moet natuurlijk ook de finale bekeken worden. De Almkerkse kantine gaat om 16.00 uur open.

En ook bij SV Valkenswaard kijken ze in spanning naar de finale. Niet heel gek, want Oranje Leeuwin Daniëlle van de Donk zette daar haar eerste stapjes op een voetbalveld. En in plaats van bitterballen zouden er weleens taartjes geserveerd kunnen worden, want een plaatselijke bakker steunt Van de Donk met een speciaal gebakje: ‘Daan's Choice’.