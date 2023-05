Vlooienmarkt van Scouting Mgr. Bekkersgroep

Na 99 jaar stopt bakker Wieland: ‘Als ‘s nachts het meel op was, konden we altijd Nol bellen’

HAPERT - Vanaf zijn elfde loopt Nol Wieland (64) rond in de bakkerij van het familiebedrijf. Na 99 jaar Bakkerij Wieland draagt hij echter het stokje over aan een andere bekende in de regio: Bakkerij van Heeswijk. ,,Met een goed gevoel”.