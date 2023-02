Vlinders zijn er ook midden in de winter

DE BOSWACHTERMenig lezer van BN DeStem zal zich bij de titel van mijn nieuwe column meteen afvragen wat is dat nu voor een titel. Het is toch nog steeds winter en waarom nu dan iets schrijven over vlinders. Voor veel mensen zal het een verrassing zijn, dat er ook vlinders zijn die in de winter rondfladderen.

Deze vlinders laten zich meestal voor het eerst zien na de eerste nachtvorst. Helaas blijven ze maar aanwezig tot begin januari, maar soms heb je geluk dat ze nog wat langer bij bijvoorbeeld je keukenraam te zien zijn.

De meest voorkomende wintervlinder is de kleine wintervlinder. Heel bijzonder is dat bij deze soort de mannetjes gewoon vleugels hebben en de vrouwtjes vleugelloos zijn. Naast deze kleine wintervlinder kennen we ook nog de grote wintervlinder, waarbij het vrouwtje kleine vleugelstompjes heeft die je nauwelijks kunt zien.

Vleugelloze vrouwtjes

Een derde wintervlinder is de berkenwintervlinder, die je soms nog in februari tegen kunt komen. En ook de vrouwtjes van deze wintervlinder zijn vleugelloos. Maar er bestaan meer vleugelloze vrouwtjes vlinders in ons land, vooral bij de nachtvlinderfamilies. Voorbeelden zijn onder andere de najaarspanner, de najaarsboomspanner, de meidoornspanner en de perentak. In totaal zijn er dertien soorten vlinders te vinden in Nederland, waarbij de vrouwtjes vleugelloos zijn.

Mensen vragen mij weleens hoeveel soorten vlinders er in ons land leven en dan meld ik meteen dat er twee grote groepen te onderscheiden zijn. Er zijn namelijk nachtvlinders en er zijn dagvlinders. Wat het soms moeilijk maakt, is dat er nachtvlinders zijn die dagactief zijn, zoals de bekende kolibrievlinder.

2400 soorten vlinders

De Vlinderbescherming, die in ons land dit allemaal bijhoudt, geeft aan dat er in totaal ongeveer 2400 soorten vlinders zijn. Hiervan is het leeuwendeel nachtvlinders. Waarbij er onderscheidt wordt genaakt in macro-nachtvlinders en dat zijn 865 soorten en de micro-nachtvlinders en dat zijn er veel meer, namelijk 1480 soorten.

Ten op zichtte van die vele nachtvlinders blijft in ons land het aantal soorten dagvlinders staan op de stand 53 soorten. Hoe dan ook we hebben best veel vlinders rondfladderen in Nederland en hoe houd je die allemaal uit elkaar. Te meer er dus ook nachtvlinders zijn die overdag rond aan het fladderen zijn, zoals de reeds genoemde kolibrievlinder, maar ook de glasvleugelpijlstaart. Overigens lijken beiden nachtvlindersoorten heel veel op elkaar.

Fantastisch hulpmiddel

Om het nu gemakkelijker te maken voor ons soort mensen heeft de Vlinderstichting een fantastisch hulpmiddel, of eigenlijk moet ik schrijven hulpmiddelen, op de markt gebracht. Zij hebben namelijk herkenningskaarten uitgebracht.

Natuurlijk nog niet van alle vlinders die er rondfladderen, maar toch van heel veel. Ga nu voor de lente echt begint snel naar de website van die stichting en download ze allemaal. Naast de zes dagvlinder herkenningskaarten zijn er ook nog andere, zoals van de vleugelloze vrouwtjes vlinders Je gaat daarna met nog meer plezier onze mooie kleurrijke fladderende vlinderwereld waarderen.