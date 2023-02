‘Vlinders in mijn buik dat ik mee mag doen’

‘Dur zit muziek in’, in Torensjou­wer­slaand

TORENSJOUWERSLAAND/SCHIJF - In Torensjouwerslaand waren ze zondag al vroeg uit de veren. Nog voor de middag trok een bijzonder kleurrijke optocht door het dorp. Een optocht met veel muziek. Want, ‘dur zit muziek in’, is het motto dit jaar.