Vliegende mieren duiken massaal op, maar geen zorgen: het is maar tijdelijk

,,Het is de afgelopen weken erg regenachtig en vrij koud geweest. Dan wachten ze gewoon totdat het weer droog en zonnig is. Dat was woensdag het geval, dus vliegen ze dan uit", vertelt Kapteijns. ,,Ze zijn dus ongeveer twee weken later dan we ze normaal zien, maar dat heeft voor de beestjes zelf geen gevolgen.”

Bruidsvlucht

De mieren zijn met hun bruidsvlucht bezig: de toekomstige koninginnen en vruchtbare mannetjes vliegen uit om een nieuw volk te beginnen. De vleugels die ze daarvoor gebruiken, zijn maar tijdelijk. Daardoor kunnen de dieren er vaak niet goed mee omgaan en vliegen ze overal in. Dat kan voor overlast zorgen bij mensen die in de tuin willen zitten. Maar volgens Kapteijns hebben we er maar even last van: ,,Met een dag of twee zijn de meesten weer weg. Dan is de overlast voorbij.”

Invasieve exoten

De meeste mieren die overlast veroorzaken zijn zogenaamde invasieve exoten: soorten die van nature in ons land niet voorkomen, maar hier gekomen zijn vanwege het wisselende klimaat en transport. ,,Van onze ‘eigen’ mieren hebben we nagenoeg geen last. Van de exoten wel. Dat komt doordat zij zich vaak nestelen onder tegels. Daar is het warmer en dat zijn ze gewend. Zodra zij dan uitvliegen zitten ze ons in de weg.”

Wat te doen tegen vliegende mieren?