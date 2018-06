Vlekkeloze aftrap Groots met een Zachte G

'Ik heb gehoord dat het in Eindhoven flink los kan gaan op vrijdagavond', schreeuwde Diggy Dex een vol Philipsstadion toe. Klopt. De muziekliefhebber kon gisteravond kiezen uit onder meer progrock (het legendarische Camel), Braziliaanse metal (Ego Kill Talent), fanfarepunk (De Kift) en Eindhovense luisterpop (Man from The South). Maar veruit de meesten, zo'n 33 duizend, kozen voor een gegarandeerd avondje Brabantse gezelligheid bij Guus.

Diggy Dex trapte de 13e Groots met een Zachte G in een bijna uitverkocht Philipsstadion funky af met frisse hitjes als 'Slaap Lekker' en 'Treur Niet'. Het laatste samen met americana-muzikant JW Roy, Meeuwis' Knegselse steun en toeverlaat en leverancier van goede songs. Even later speelde hjj als vanouds mee in de band van de baas, die zelf eerst een rondje door het stadion huppelde.

Kippenvel

Volledig scherm Eindhoven Guus Meeuwis in PSV stadion. © Fotopersburo van de Meulenhof BV In een decor van confetti, Brabantse vlaggen, bier, blije gezichten, ballonnen en visuals bracht Meeuwis een show waar zelfs de grootste scepticus toch op z'n minst een beetje blij van wordt, misschien stiekem wel kippenvel van krijgt. Bijvoorbeeld bij nummers als 'Tranen gelachen', 'Ik wil je' (van De Kreuners) en - samen met mannenkoor Mastreechter Staar - 'Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben' van Joost Nuissl, een veel beter feestnummer dan zijn eigen platte maar onvermijdelijke polonaise- en bierdouchetrack 'T dondert en 't bliksemt' . Wel sterk: het nieuwe 'Je moet het voelen' dat alles in zich heeft om uit te groeien tot live classic.

Meeuwis had zijn straffe band - die zelfs een hakkebord en steelgitaar hadden meegebracht en dertien(!) blazers - geregeld in de hoogste rock- 'n-rollversnelling staan. Het geluid - zeker voor een voetbalstadion - was om door een ringetje te halen.

Mental Theo

'Per spoor' (Kedeng kedeng) werd gelukkig afgevoerd van de setlist, daarvoor in de plaats kwam dan wel Alfred Jodocus Kwak: 'Ik ben vandaag zo vrolijk.'

Ilse DeLange mocht weinig verrassend aanschuiven in duet 'Geluk', titelnummer van Meeuwis' kersverse 'echtscheidingsplaat', en er was nog een andere 'credible' rapper: Kraantje 'Welkom in de Feesttent'- Pappie. Slim, want zo slijpt Meeuwis er een flink randje oubolligheid af.

De hardstyle-set van live-dj Mental Theo tegen het einde pastte precies in dit verjongingsplaatje, maar voelde geforceerd aan. Waar de jongeren stonden te feesten, dropen sommige ouderen - zijn aloude fans - af.

Volledig scherm Eindhoven Guus Meeuwis in PSV stadion. © Fotopersburo van de Meulenhof BV