Vlak bij de plek waar alle PFAS-ellende in Helmond begon, wordt weer licht vervuild grondwater geloosd

Jelle Nijdam at alles wat hij kon eten om een Alpenetap­pe te winnen

Vandaag staat de laatste Alpenrit van de Tour van dit jaar op het programma. De niet-klimmers zullen weer vele minuten lang na de klassementstoppers in een grote ‘bus’ aan de finish arriveren. Jelle Nijdam zat daar in zijn tijd ook altijd in. Tot die ene keer in 1989 toen de tempobeul uit Zundert zowaar een Alpenrit wist te winnen.