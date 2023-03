Vismarkt Heusden houdt z’n grotere terrassen, in elk geval deze zomer

Mogelijk twee jaar in de gevangenis voor diefstal soep in Grave

Een 47-jarige man uit Polen stal begin dit jaar een paar pakjes Cup-a-Soup bij het Kruidvat in Grave. Moest de notoire veelpleger voor zo’n kleine diefstal twee jaar opgesloten worden? De officier van justitie vond dit wel degelijk proportioneel. Zij pleitte bij de rechtbank in Den Bosch voor behandeling in een Instelling Voor Stelselmatige Daders.