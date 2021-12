Virologen denken dat carnaval komend jaar niet door kan gaan

TILBURG (ANP) - De vraag of carnaval dit jaar kan doorgaan, is wat betreft virologen Marion Koopmans en Ab Osterhaus eigenlijk al beantwoord. ,,Je moet het zekere voor het onzekere nemen”, aldus Osterhaus. Carnavalsverenigingen in Limburg en Brabant wachten nog af.

Volgens Koopmans is het eigenlijk al geen vraag meer. In de periode dat carnaval komend jaar gevierd wordt, eind februari, gaan we volgens haar “de piek van omikron zien. Dus ik zie het somber in.”

Osterhaus is het met zijn vakgenote eens. “Het is moeilijk inschatten wat er komende tijd gaat gebeuren met de omikronvariant. Maar het is beter om aan de veilige kant te gaan zitten.” Omikron lijkt besmettelijker, maar onduidelijk is bijvoorbeeld nog hoe ziekmakend hij precies is. “Als het maar weinig ziekenhuisopnames geeft, kunnen we het misschien wel aan, maar er zijn meer factoren die meespelen.”

Want als grote evenementen later deze winter toch weer door kunnen gaan, betekent dat ook het griepvirus zich weer verder zal kunnen verspreiden. “We hebben in 2018 een heel heftige griepgolf gehad. Je moet er niet aan denken dat we er deze winter zo’n griepepidemie bij krijgen.”

Mogelijk met mondkapje op

Een manier om mogelijk wél carnaval te kunnen vieren is volgens Osterhaus “buiten, op 1,5 meter afstand van elkaar en met een mondkapje op. Maar goed, ik ben een Amsterdammer, dus ik heb geen idee of dat een mogelijkheid is.”

Of carnaval in Brabant doorgaat kon voorzitter Rob van de Laar van de Brabantse Carnavals Federatie dinsdagmiddag nog niet zeggen. ,,We wachten de persconferentie van 14 januari af, houden goede moed, en gaan daarna met alle aangesloten leden om tafel zitten hoe verder”, zei hij. Wel worden her en der optochten afgeblazen, zoals dinsdag in Roosendaal. “Mensen zijn ook al gestopt met bouwen van wagens”, zei Van de Laar.

Carnaval in Brabant De drie Veiligheidsregio's in de provincie Brabant willen nog niets kwijt over het wel of niet doorgaan van carnaval. ,,We willen niet op de zaken vooruit lopen", aldus een woordvoerder. In januari gaan de Veiligheidsregio's naar verwachting opnieuw in beraad met elkaar over carnaval. Dinsdag werd duidelijk dat de optocht in Roosendaal sowieso niet doorgaat. Dat besloot de Stichting Carnaval Roosendaal (SCR). ,,Dat doen we natuurlijk met pijn in het hart. Het is echter noodzakelijk om nu alle betrokkenen bij de optocht duidelijkheid te geven”, zei SCR-secretaris Joep van Rijswijk. Roosendaal is de eerste gemeente waar de carnavalsoptocht is geschrapt. Carnavalsvereniging De Spekzullekes in Helmond zette maandag een streep door carnaval 2022. Niet alleen het prinsenbal in de Cacaofabriek gaat daarom niet door, ook door andere activiteiten van de vereniging ging een streep. In Tilburg bouwt een aantal verenigingen gewoon door aan hun wagens. ,,We gaan op een laag pitje verder en gooien tussendoor een frikandelletje in het vet om toch de schwung erin te houden, tot het wel weer allemaal door kan gaan", zei coördinator Chris Schuurmans van de Goirkese Turken. Andere clubs zouden carnaval 2022 hoe dan ook voorbij laten gaan, zoals De Vèrrekesstaawers: ,,Vanwege een tekort aan handjes zouden we in 2020 toch al een jaar overslaan. (...) Als carnaval ook dit jaar niet doorgaat, wordt het maar een jaartje later. We blijven gewoon doorgaan. Het bouwen van een carnavalswagen is ontspanning.”

Alternatief voor Limburgs carnaval

Carnavalsverenigingen moeten gaan nadenken over alternatieven voor de Limburgse ‘vastelaovend’. In een brief aan de carnavalsverenigingen schrijven de Limburgse burgemeesters dinsdag het “zeer onwaarschijnlijk” te achten “dat de situatie in februari 2022 zodanig is verbeterd, dat carnaval weer gevierd kan worden zoals we dat gewend zijn”.

Steeds meer Limburgse carnavalsverenigingen hebben besloten het feest af te gelasten of prinsen niet uit te roepen. De twee Limburgse vastelaovendkoepels SLV en BCL voeren dinsdag overleg met de Veiligheidsregio’s over hoe verder. Daaruit werd duidelijk dat carnavalesk Limburg het traditionele feest kan vergeten. Over enkele weken is nieuw overleg tussen betrokken partijen. Daarbij wordt bekeken welke effecten de dan geldende maatregelen op de carnavalstijd hebben.

Veel carnavalsverenigingen balen van de onduidelijkheid die heerst of het feest kan doorgaan. “Niemand weet hoe de situatie over een paar dagen is of over een paar weken, laat staan over een paar maanden”, aldus de gezamenlijke carnavalsverenigingen van Nederweert in een verklaring.

Carnaval zou komend jaar op 27 en 28 februari en 1 maart gevierd worden.



