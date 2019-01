Virgil van Dijk bij beste spelers van voetbalgame FIFA19, Domien koopt een bril

Dat hij een hele goede voetballer is, weten we inmiddels al wel. Maar nu is Virgil van Dijk uit Breda zelfs geselecteerd voor het Team of the Year van FIFA19. Een hele eer voor iemand die, getuige zijn enthousiaste reactie, ongetwijfeld al lang fan is van het voetbalcomputerspel. Op het onderdeel fysiek is zijn score zelfs 97 van de 100. Een half miljoen mensen vonden de foto al leuk. Wauw!