Vinkelaar veroordeeld voor doorrijden na omver rijden van Bossche fietser die zwaargewond achterbleef

Probleem van plastic bolletjes in water veel groter dan gedacht: ‘Van Breda tot in België gevonden’

BREDA – De plastic bolletjes, waarvan er duizenden in de Mark drijven, zijn ook in het Markdal tot in België aangetroffen. Natuurvereniging Markkant uit Breda heeft de Belgische natuurvereniging Markvallei gealarmeerd.