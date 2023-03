Vincent van Gogh-kenner Ton de Brouwer is nu ereburger van Nuenen, net als zijn grote idool

De Brouwer houdt zich al ruim vijftig jaar bezig met het leven en werk van de schilder, in het bijzonder de periode 1883-1885, toen Van Gogh in Nuenen woonde en werkte. De inwoner van Gerwen (gemeente Nuenen) bouwde het op één na grootste Van Gogh-archief op, schreef boeken en legde de basis voor het huidige Van Gogh Village Museum (voorheen Vincentre).

Met de benoeming van De Brouwer telt Nuenen nu negen ereburgers. Onder hen zijn oud-burgemeesters maar ook de Brouwers grote idool Vincent van Gogh. Die kreeg de titel postuum kreeg in 1993. In zijn dankwoord maakte De Brouwer daar ook een grap over.