Vijftig procent meer overlast van alcohol en drugs in vijf jaar tijd

Die stijging van vijftig procent geldt overal als je de cijfers vergelijkt met vijf jaar geleden. In een aantal gemeenten is echter het aantal meldingen ook gedaald vergeleken met 2018. Bijvoorbeeld in Altena (12 meldingen per 10.000 inwoners in 2018 en 8 per 10.000 in 2019), Best ging van 24 naar 15, Dongen daalde van 15 naar 9, Eersel van 15 naar 11, Grave van 14 naar 8 en Haldenberge daalde van 19 naar 12 meldingen per 10.000 inwoners. Dat kan ook komen doordat gemeenten soms ook boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) inzet om drank- en drugsoverlast aan te pakken, waardoor niet alle overlast in de politiecijfers terug te zien is.