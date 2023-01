Vijftig jaar na Prins Leo 1 is zijn dochter prinsen van Brouwersgat

DOMMELEN - Precies vijftig jaar na haar vader regeert Diana van Beek dit carnavalsseizoen over Brouwersgat. In het diepste geheim werden sinds 2016 de plannen gesmeed. „Ja, blijkbaar kun je dus tóch wel iets geheim houden in Dommelen.”

„Een jaar of zeven geleden wist ik al dat ik prinses wilde worden”, vertelt Van Beek. „Ons pap was prins carnaval in Brouwersgat in 1971, dus het leek mij wel mooi om dan in 2021 prinses te worden, precies vijftig jaar na mijn vader.”

Corona

Corona gooide echter roet in het eten. Haar plannen leken in duigen te vallen. „We hadden alles al voorbereid, zelfs de onderscheidingen waren al gedrukt. En ons pap en mam, die van niets wisten, waren met een smoesje uitgenodigd voor de prinsenbekendmaking in de Dommelstroom”, zegt Van Beek uit.

Wat in het vat zit, verzuurt niet, en dit seizoen gaat het dan dus echt gebeuren. In verschillende dingen komt de link naar haar vader terug. Zo heeft haar carnavalsnaam Prinses Ledi Diana niets te maken met de perikelen rondom het Britse koningshuis, wat in eerste instantie doet vermoeden, maar is het een eerbetoon aan haar vader. „Het begint met de eerste twee letters van hem (red. Prins Leo 1) en dan mijn eerste twee letters”, legt Van Beek uit. En ook de prinselijke onderscheiding is geïnspireerd op die van haar vader. Het moge duidelijk zijn dat Van Beek het carnavalsbloed van huis uit heeft meegekregen.

Onvergetelijk

Samen met haar adjudant Michiel van Zon is ze van plan het carnaval in Brouwersgat onvergetelijk te maken. „We hebben natuurlijk een vast programma tijdens de carnaval, maar we hebben er gelukkig onze eigen draai aan kunnen geven, het mag natuurlijk hier en daar schuren”, vertelt Van Zon met een knipoog. „Ons doel is dat we iedereen weer terug de kroeg in krijgen om daar samen carnaval te vieren. In 2019 zijn we hier al mee begonnen met de nieuwe opzet van de opening van het carnaval en daar gaan we nu mee verder.”

Het duo ziet kansen in het brede netwerk van hen beiden. „We zijn allebei actief in het verenigingsleven, dus ons eigen enthousiasme steekt anderen wel aan. Zo spelen we allebei bijvoorbeeld muziek bij de Johanna’s en de laatste jaren was er steeds meer animo. Nou, dat is zeker terug. Er wordt zelfs extra gerepeteerd, waar wij zogenaamd niets van weten”, aldus Van Zon. Voor Van Beek is het een drukke, maar bijzondere periode. „Ik wilde alleen prinses zijn als er een volledige raad zou zijn, dus had al wat mensen achter de hand zoals mijn zoon en mijn zwager. Het resultaat is dat we nu een gevolg van zeventien hebben, dus er komt zeker wat binnen”, vertelt ze trots.