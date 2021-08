Vijf personen gewond bij eenzijdig ongeluk in Bladel

Risiconi­veau daalt alleen in Bra­bant-Zuid­oost, alle regio's nu op niveau ‘ernstig’

11 augustus Doordat het aantal positieve tests en het aantal ziekenhuisopnames daalt, kunnen de risiconiveaus voor het coronavirus in een deel van Nederland omlaag. In de provincie Noord-Brabant is alleen de regio Brabant-Zuidoost een risiconiveau is gedaald.